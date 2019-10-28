2019-10-28T14:26:47+03:00
Общество

До конца года в Воронеже определятся со строительством Центра парусного и гребного спорта

Он появится на левом берегу города
Олег ИВАНОВ
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Фото: govvrn.ruФото: govvrn.ru
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25 октября на заседании ГС «Лидера» был поднят вопрос о концепции развития левобережной части набережной между ВОГРЭС и Чернавским мостом. Так, на береговой территории планируется создать Центр парусного и гребного спорта с трибунами и финишной вышкой. Общая площадь сооружений - более 8 тысяч кв.м. Губернатор Александр Гусев объявил, что в отношении объекта уже достигнуты договоренности с ПАО «Газпром», которое возьмет на себя финансирование строительства и благоустройства территории.

Ожидается, что на берегу также появится ряд спортивных площадок, например, для волейбола или большого тенниса, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Согласно концепции, там же расположится фудкорт площадью более 5 тысяч кв.м, детская игровая площадка и арт-объект «Алые паруса».

- Все предварительные согласования есть, земельный участок определен и уже начинается проектирование. В этом году мы должны подписать соглашение о сроках реализации проекта. Береговая часть вдоль всей набережной тоже входит в состав проекта, в том числе благоустройство данной территории,- сказал Александр Гусев.

Фото: govvrn.ru

Фото: govvrn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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