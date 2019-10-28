2019-10-28T13:50:38+03:00
Общество

Воронежцы смогут проверить себя на «Диктанте безопасности»

Знаете ли вы, что делать, в случае ЧС природного и техногенного характера?
Олег ИВАНОВ
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Воронежцев приглашают принять участие в акции «Диктант безопасности». Проведут его специалисты управления до делам ГО ЧС по адресу: Ворошилова, д.36.

29 октября с 10.00 до 12.00 мероприятие пройдет в формате викторины по темам: «История гражданской обороны», «Система оповещения», «Пожарная безопасность», «Средства коллективной и индивидуальной защиты населения», «ЧС природного и техногенного характера на территории Воронежа».

Для подготовки к викторине подготовили видеолекции, которые можно посмотреть на Youtube-канале службы спасения.

Кроме того, опытные инструкторы проведут практические занятия по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания - противогазов - и тушению бытовых пожаров с помощью подручных средств.

Остался последний день, чтобы заявить об участии в акции, это можно сделать до 28 октября включительно по номеру 271-19-06 (с 9.00 до 18.00). Также заявки можно оставить ВКонтакте или в Одноклассниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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