2019-10-28T13:34:40+03:00
Общество

Тренер по бальным танцам и директор ТЦ: аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Воронежа

В нашем городе можно зарабатывать больше 250 тысяч рублей в месяц
Виктор ПАВЛОВ
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На некоторых должностях зарплата существенно отличается от средней.На некоторых должностях зарплата существенно отличается от средней.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Аналитики HeadHunter назвали воронежские вакансии, в которых в октябре предлагали самую высокую зарплату.

На первой строчке - директор торгового центра в группе компаний Хамина. Он будет получать от 250 тысяч рублей. Главные обязанности: комплексное управление ТРЦ, координация деятельности всех служб и подразделений, участие в разработке плана продвижения.

До 180 тысяч рублей в месяц может зарабатывать исполнительный директор. От управленца требуется позитивность, ответственность, стрессоустойчивость, знание ПК, уверенное пользование Excel... Чувствуете, что подходите?

От 150 тысяч рублей в месяц будет получать директор по правовым вопросам. Требования: высшее юридическое образование, опыт работы руководителем в строительных компаниях не менее пяти лет.

До 200 000 рублей на руки будет получать тренер по спортивным бальным танцам. Правда, работать придется не в Воронеже, а в Дубае. Но вакансию предложили в нашем городе.

Наконец, от 170 тысяч рублей будет зарабатывать UNIX-разработчик. Главная обязанность: написание программного обеспечения на основе набора требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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