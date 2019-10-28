94-летняя жительница Воронежской области стала жертвой отморозка

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-28T12:44:57+03:00

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Почти вековой путь жительницы Подгоренского района закончился жестоким убийством ради 30 тысяч рублей. Историю рассказали в Следственном управлении СК РФ по Воронежской области.

16 октября 31-летний мужчина приехал к дому 94-летней бабушки. Он разбил окно на ее веранде и забрался внутрь. Затем увидел хозяйку и накинулся на нее с кулаками. Как подчеркивают следователи, бил по голове. После этого отморозок обыскал дом, нашел около 30 тысяч рублей и исчез. От ударов бабушка скончалась.

- Ранее судимый мужчина признал вину в полном объеме. Он трижды проникал в дом потерпевшей и похищал ее имущество, - комментирую в СК. - Возбуждены дела по статьям "Убийство" и "Разбой".

ИСТОЧНИК KP.RU