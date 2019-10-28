2019-10-28T01:35:48+03:00
Звезды

В воронежском ТЮЗе устроили кастинг королевских невест

Труппа показала премьеру
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Столичный режиссер с воронежскими корнями Нина Чусова поставила для земляков «Золушку». Премьеру спектакля Воронежский ТЮЗ показал на пятом фестивале «Маршак». История Шарля Перро ничуть не устарела, Чусова добавила к ней юмора, отсылов к известным фильмам и современным реалиям, чтобы было нескучно и родителям. Здесь мачеха с дочками ходят на шопинг, а во дворце устраивают кастинг невест для принца.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Постановку можно назвать мюзиклом, ведь в ней постоянно поют и танцуют (песни для спектакля написали Иван Замотаев и Владимир Аршанский). Яркую сценографию для сказки придумала художник Анастасия Глебова. ТЮЗ впервые использовал в «Золушке» возможности видеомэппинга, а благодаря световому занавесу театр эффектно решил волшебное появление феи-крестной. В спектакле заняты Марина Осенко, Екатерина Пухначева, Олег Столповский, Илья Осенко, Александр Новиков, Ярослав Козлов, Кира Ковалева.

Премьера "Золушки" Воронежского ТЮЗа.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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