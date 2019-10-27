Раскрыли средний размер взятки попавшихся воронежских коррупционеров

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-27T17:40:58+03:00

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В прокуратуре Воронежской области проанализировали практику борьбы с коррупцией. Некоторые цифры по этому поводу привел начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Кныш.

В 2019 году на 84 % (с 38 до 70) возросло число зарегистрированных фактов получения взяток. Более чем в три раза (с 8 до 25) увеличилось число выявленных крупных и особо крупных подношений. А средний размер взятки по раскрытым преступлениям вырос на 75 % - со 104 тысяч до 182 тысяч рублей.

Приговор вынесли по 146 делам в отношении 151 взяточника. В колонию отправили 12 коррупционеров (в 2018-м - 15), еще 93 осужденных оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU