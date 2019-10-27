У форварда воронежского «Факела» родилась дочь

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-27T16:33:55+03:00

Иван Хлебородов и его жена пока не определились с именем

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Радостная новость из расположения «Факела» - в последнее время редкость. Поэтому позитив вдвойне приятен. А тут он еще какой! Нападающий воронежского клуба Иван Хлебородов в воскресенье, 27 октября, стал отцом. Жена Ксения подарила ему девочку. Ребенок крепенький – рост 52 сантиметра, вес 3,45 килограмма. С именем счастливые родители пока не определились.

Поздравления от коллектива «КП-Воронеж»!

Молодого отца в стартовавшем в 16.00 выездном матче с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области решили поберечь – пока он в запасе. «Факел» на данный момент отстаивает нулевую ничью – по сравнению с предыдущими двумя разгромами это уже прогресс.

ИСТОЧНИК KP.RU