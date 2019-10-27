В центре Воронежа компания молодых людей устроила дикие танцы прямо на дороге

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-27T15:33:31+03:00

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Утро воскресенья, 27 октября, началось для жителей домов, расположенных недалеко от бывшей гостиницы «Брно» (ныне «Азимут») ну очень весело. На той стороне, где расположен отель, была припаркована машина, из которой доносилась заводная Верка Сердючка на всю громкость. Время было около семи утра – многие люди в выходной в такой час предпочитают спокойно поспать.

Но и этого мало. Молодые люди устроили дикие танцы прямо посреди проезжей части. Автобусам-большегрузам приходилось объезжать раздухарившихся весельчаков.

Напомним, регулярно жалуются на ночные дискотеки жители улиц на Левом берегу возле авиазавода. Там собираются молодые люди на машинах и «жарят» отборными «молотилками» (песнями это трудно назвать) из динамиков своих авто. Пришла очередь центра?

misha_exclusive Утренние танцы на дороге в центре Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU