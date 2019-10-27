2019-10-27T15:10:41+03:00
Происшествия

В Воронежской области объявился Карлсон, который ворует на крыше

Мужчина влез в дом, разобрав часть кровли
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Парня, подозреваемого в краже, задержали.Парня, подозреваемого в краже, задержали.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

В Бутурлиновском районе полицейские раскрыли кражу, совершенную необычным способом.

В селе Козловка с июля по октябрь пустовал дом. Недавно хозяйка приехала его проведать и увидела, что ее обокрали. Вынесли мебель и все, что годилось для сдачи на лом черного металла.

- Оперативники выяснили, что вор проник в дом, разобрав часть крыши. Вскоре они задержали предполагаемого преступника – 22-летнего жителя Воронежа. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Раскрыли средний размер взятки попавшихся воронежских коррупционеров
Воронежцам рассказали, куда звонить, если «сломался» терминал для безналичной оплаты проезда
«Катюша» в стиле джаз: в Воронеже начался фестиваль импровизационной музыки
У форварда воронежского «Факела» родилась дочь
На воронежской улице провал в асфальте заменило фекальное озеро
В центре Воронежа компания молодых людей устроила дикие танцы прямо на дороге
В Воронеже юноша дал ночному прохожему позвонить и лишился 18 тысяч рублей
Синоптики рассказали, когда в Воронеже выпадет снег
Нравы воронежской маршрутки: незнакомец ударил в глаз девушку, и никто за нее не заступился
В Воронеже у дороги сгорела иномарка
Воронежцев напугал пожар в Советском районе
В Воронеже мужчина вытащил у приятеля паспорт с деньгами и мобильный телефон
Ночью в Воронеже росгвардейцы не дали толпе мужиков подраться вволю
В Воронеже сняли на видео мистический туман
Питерцы сыграли воронежской детворе спектакль под живой оркестр
В Воронежской области юноша без прав отправил в больницу себя и трех приятелей
Девушка из Воронежа случайно попала на военный полигон и еле оттуда выбралась
Воронежские фанаты готовят флешмобы для концерта Scorpions
Noize MC выступит в Воронеже с необычным шоу
В Воронежской области взорвали две мины и снаряд времен войны
В Воронежской области сотрудница бюджетного учреждения сдала служебную машину в металлолом
Гоп-стоп по-девчачьи: под Воронежем женщина попросила позвонить и убежала с телефоном