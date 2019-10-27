В Воронежской области объявился Карлсон, который ворует на крыше
Мужчина влез в дом, разобрав часть кровли
Парня, подозреваемого в краже, задержали.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Бутурлиновском районе полицейские раскрыли кражу, совершенную необычным способом.
В селе Козловка с июля по октябрь пустовал дом. Недавно хозяйка приехала его проведать и увидела, что ее обокрали. Вынесли мебель и все, что годилось для сдачи на лом черного металла.
- Оперативники выяснили, что вор проник в дом, разобрав часть крыши. Вскоре они задержали предполагаемого преступника – 22-летнего жителя Воронежа. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU