В Воронеже юноша дал ночному прохожему позвонить и лишился 18 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-27T14:50:09+03:00

Ушлый преступник порылся в смартфоне и ухитрился быстро снять деньги с банковской карты

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В субботу, 26 октября, к воронежским полицейским обратились две жертвы мошенников, «попавших» по-крупному. Причем у одного из них случилась совсем небанальная история.

21-летний юноша в два часа ночи шел по Московскому проспекту. С ним заговорил незнакомец, он попросил позвонить. Парень согласился. Мужчина якобы позвонил и вернул гаджет. Однако вскоре юноша узнал, что с его карты исчезли 18 тысяч рублей.

Второй случай был гораздо более банальный. Опять звонок якобы из службы безопасности банка, дескать, ваш счет взламывают, нужно сообщить персональные данные. 44-летняя женщина поверила, выполнила указание мошенника и лишилась 10 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU