Нравы воронежской маршрутки: незнакомец ударил в глаз девушку, и никто за нее не заступился

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-27T13:03:35+03:00

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Утром в пятницу, 25 октября, шоком закончилась для воронежской девушки поездка в маршрутке № 47. Она уже шла на выход, когда кто-то ударил ее кулаком в глаз. Девушка обернулась и увидела нагло улыбающегося мужчину, который заявил, что сделал это случайно. Извиняться он не собирался. Никто из ехавших в маршрутке за жертву нападения «неадеквата» не заступился. Что по нынешним временам неудивительно. Принцип «Моя хата с краю» стал жизненным для очень многих.

Девушка вышла на улице Остужева, а за ней – ее обидчик. Мужчина не стал ее преследовать, перешел через дорогу, купил кофе. Все это время жертва его нападения наблюдала за ним, просила прохожих помочь – вызвать скорую и полицию. Откликнулся только проходивший росгвардеец. Он вызвал кого следует, сам при этом был не при исполнении. К тому времени, когда приехали полицейские, агрессивный мужчина уже ушел.

Так выглядел глаз девушки после нападения.Фото: кадр с видео

Муж пострадавшей пассажирки маршрутки выложил видео, где просит помочь найти обидчика жены. Он уверен, что неадекватный человек может повторить свой дикий поступок. И тогда все может закончиться гораздо страшнее. Отдельные слова он посвятил другим пассажирам маршрутки, заявив, что наш город страдает от равнодушия.

- Об инциденте нам сообщили в 10.13, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Участковый принял заявление от пострадавшей женщины. Сейчас в рамках доследственной проверки выясняют все обстоятельства этого случая и устанавливают личность нападавшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU