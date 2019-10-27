Noize MC выступит в Воронеже с необычным шоу

СЕГОДНЯ 00:02 2019-10-27T00:05:27+03:00

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1 ноября в Воронеже выступит Иван Алексеев. Он частый гость в нашем городе. Но такого Noize MC вы точно не видели! В этот раз зрителей ждут не только киловатты света и звука и тонны оборудовании, а масштабное шоу с живым оркестром - Noize MC впервые выступит в Воронеже с оркестром русских народных инструментов!

Первая проба такой коллаборации состоялась в 2017-м в Белгородской филармонии по случаю локального музыкального фестиваля. А спустя два года новый музыкальный проект Noize MC созрел для полноценной двухчасовой презентации. Дирижировать оркестром русских народных инструментов будет Евгений Алешников, в прошлом преподаватель игры на гитаре Ивана Алексеева.

- Мне очень повезло попасть в ученики к Евгению Алексеевичу, он международного масштаба классический гитарист и невероятно талантливый педагог: учиться у него было тяжело, но интересно. До 11-го класса я собирался идти продолжать обучение к нему в музыкальное училище после школы, но потом все-таки выбрал университет в Москве. С тех пор мы так и не общались, пока я пару лет назад, сидя вечером у домика в Таиланде и поигрывая на гитаре, я решил вдруг написать ему письмо в VK. И получил в ответ два слова: «Спасибо. Успехов!» - признается Иван Алексеев. - Однако, спустя полтора года, он написал мне нечто гораздо более многословное и занимательное: предложение вместе выступить в Белгородской филармонии с оркестром народных инструментов! Я сразу согласился, и, когда услышал первое диктофонное «демо», где оркестр играл инструментал «На Марсе - классно», у меня просто челюсть отвалилась: я прямо эту демку ставил потом всем подряд в наушниках, на портативных колонках, в машинах и где угодно еще. Для того концерта мы подготовили всего несколько песен, но самое интересное и масштабное, конечно, впереди!

Концерт пройдет 1 ноября в Event Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU