В Воронежской области взорвали две мины и снаряд времен войны

СЕГОДНЯ 20:08 2019-10-26T20:08:02+03:00

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Три боеприпаса времен Великой Отечественной войны уничтожили в Острогожске. Их нашли во вчера, 25 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

По предварительным данным, на боеприпасы наткнулись землекопы. Эксперты сообщили, что это две минометные мины и один артиллерийский снаряд. В 14.45 опасные находки увезли на специальный полигон в районе села Сторожевого и уничтожили.

Спасатели напоминают: если вы обнаружили в земле взрывоопасный предмет, уведите людей, отметьте точное место и скорее звоните 112. Рядом с находками нельзя курить. Переносить их с места на место или бросать в воду - худшая идея, которая может прийти в голову.

Ранее спасатели показали подрыв царь-бомбы, найденной в воронежском дворике.

ИСТОЧНИК KP.RU