В Воронежской области взорвали две мины и снаряд времен войны
Три боеприпаса времен Великой Отечественной войны уничтожили в Острогожске. Их нашли во вчера, 25 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
По предварительным данным, на боеприпасы наткнулись землекопы. Эксперты сообщили, что это две минометные мины и один артиллерийский снаряд. В 14.45 опасные находки увезли на специальный полигон в районе села Сторожевого и уничтожили.
Спасатели напоминают: если вы обнаружили в земле взрывоопасный предмет, уведите людей, отметьте точное место и скорее звоните 112. Рядом с находками нельзя курить. Переносить их с места на место или бросать в воду - худшая идея, которая может прийти в голову.
Ранее спасатели показали подрыв царь-бомбы, найденной в воронежском дворике.
ИСТОЧНИК KP.RU