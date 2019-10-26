2019-10-26T20:08:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области взорвали две мины и снаряд времен войны

Опасные находки встретились в Острогожском районе
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Три боеприпаса времен Великой Отечественной войны уничтожили в Острогожске. Их нашли во вчера, 25 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

По предварительным данным, на боеприпасы наткнулись землекопы. Эксперты сообщили, что это две минометные мины и один артиллерийский снаряд. В 14.45 опасные находки увезли на специальный полигон в районе села Сторожевого и уничтожили.

Спасатели напоминают: если вы обнаружили в земле взрывоопасный предмет, уведите людей, отметьте точное место и скорее звоните 112. Рядом с находками нельзя курить. Переносить их с места на место или бросать в воду - худшая идея, которая может прийти в голову.

Ранее спасатели показали подрыв царь-бомбы, найденной в воронежском дворике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области сотрудница бюджетного учреждения сдала служебную машину в металлолом
Гоп-стоп по-девчачьи: под Воронежем женщина попросила позвонить и убежала с телефоном
В Воронежской области росгвардейцы устроили погоню за неадекватным водителем грузовика
Воронежские маршрутчики придумали новый способ саботажа безналичной оплаты?
В воронежской маршрутке отвалилась дверь
В Воронеже задержали наркокурьера, который делал закладки вместе со своей возлюбленной
Жительница Воронежской области отдала мошеннику-"трейдеру" 840 тысяч рублей
Пятый Маршакфест начался в Воронеже мюзиклом «12 месяцев»
6 автомобилей столкнулись у новой воронежской развязки: пострадали 3 ребенка
В Воронежской области украли камеру, которая защищала павильон от краж
В Воронеже реконструируют военный парад 1941 года
Фестиваль «На Казанскую» продлится в Воронеже два дня
Под Воронежем микроавтобус сбил 7-летнюю девочку
Музыка и эротика: в Воронеже "Джазовая провинция" началась с необычной выставки
Глубокой ночью в Воронежской области сгорел автомобиль
42% опрошенных воронежцев добираются на работу на общественном транспорте
Сергей Волчков выступит в Воронеже с новой сольной программой
Супружеская пара захватила квартиру в новостройке Воронежа
Воронежцев приглашают на бесплатный мастер-класс по здоровому питанию
Новым руководителем департамента ЖКХ Воронежской области стал Максим Зацепин
В воронежский «Буран» пришли два новичка
Средняя цена автомобиля возрастом до трех лет в Воронеже выросла на 9%