Спасатели показали подрыв царь-бомбы, найденной в воронежском дворике

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-08T17:50:19+03:00

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В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области рассказали о ликвидации авиабомбы, найденной во время строительных работ на улице Героев Стратосферы. Как выяснилось, на нее наткнулся экскаваторщик, когда углублял котлован. Сразу же после обнаружения махины работы пришлось приостановить.

Как рассказали специалисты, найденный боеприпас - 250-килограммовая немецкая авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Фото ГУ МЧС по Воронежской области.

Сегодня, 8 октября, боеприпас погрузили на спецтранспорт и вывезли из города. В 11.50 ее уничтожили на полигоне "Погоново". "Подрыв прошел штатно", - отчитались взрывотехники.

ГУ МЧС по Воронежской области.

Фото ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU