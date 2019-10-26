В Воронежской области росгвардейцы устроили погоню за неадекватным водителем грузовика
Сегодня, 26 октября, сотрудники вневедомственной охраны организовали погоню за пьяным водителем. Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, когда увидели странную "ГАЗель". Грузовик на большой скорости несся по улице, срезал путь по обочине и выскакивал на встречную полосу без оглядки на сплошные.
Росгвардейцы догнали и заблокировали автомобиль. Оказалось, что за рулем "ГАЗели" сидел 27-летний местный житель, который лишен прав. Водитель снова находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Ранее он был неоднократно судим, - рассказывают в Управлении Росгвардии по Воронежской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU