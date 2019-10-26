В Воронежской области росгвардейцы устроили погоню за неадекватным водителем грузовика

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-26T18:03:44+03:00

"ГАЗель" выскакивала на встречную и срезала путь по обочине

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Сегодня, 26 октября, сотрудники вневедомственной охраны организовали погоню за пьяным водителем. Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, когда увидели странную "ГАЗель". Грузовик на большой скорости несся по улице, срезал путь по обочине и выскакивал на встречную полосу без оглядки на сплошные.

Росгвардейцы догнали и заблокировали автомобиль. Оказалось, что за рулем "ГАЗели" сидел 27-летний местный житель, который лишен прав. Водитель снова находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Ранее он был неоднократно судим, - рассказывают в Управлении Росгвардии по Воронежской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU