2019-10-26T18:03:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области росгвардейцы устроили погоню за неадекватным водителем грузовика

"ГАЗель" выскакивала на встречную и срезала путь по обочине
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 октября, сотрудники вневедомственной охраны организовали погоню за пьяным водителем. Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, когда увидели странную "ГАЗель". Грузовик на большой скорости несся по улице, срезал путь по обочине и выскакивал на встречную полосу без оглядки на сплошные.

Росгвардейцы догнали и заблокировали автомобиль. Оказалось, что за рулем "ГАЗели" сидел 27-летний местный житель, который лишен прав. Водитель снова находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Ранее он был неоднократно судим, - рассказывают в Управлении Росгвардии по Воронежской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области взорвали две мины и снаряд времен войны
В Воронежской области сотрудница бюджетного учреждения сдала служебную машину в металлолом
Гоп-стоп по-девчачьи: под Воронежем женщина попросила позвонить и убежала с телефоном
Воронежские маршрутчики придумали новый способ саботажа безналичной оплаты?
В воронежской маршрутке отвалилась дверь
В Воронеже задержали наркокурьера, который делал закладки вместе со своей возлюбленной
Жительница Воронежской области отдала мошеннику-"трейдеру" 840 тысяч рублей
Пятый Маршакфест начался в Воронеже мюзиклом «12 месяцев»
6 автомобилей столкнулись у новой воронежской развязки: пострадали 3 ребенка
В Воронежской области украли камеру, которая защищала павильон от краж
В Воронеже реконструируют военный парад 1941 года
Фестиваль «На Казанскую» продлится в Воронеже два дня
Под Воронежем микроавтобус сбил 7-летнюю девочку
Музыка и эротика: в Воронеже "Джазовая провинция" началась с необычной выставки
Глубокой ночью в Воронежской области сгорел автомобиль
42% опрошенных воронежцев добираются на работу на общественном транспорте
Сергей Волчков выступит в Воронеже с новой сольной программой
Супружеская пара захватила квартиру в новостройке Воронежа
Воронежцев приглашают на бесплатный мастер-класс по здоровому питанию
Новым руководителем департамента ЖКХ Воронежской области стал Максим Зацепин
В воронежский «Буран» пришли два новичка
Средняя цена автомобиля возрастом до трех лет в Воронеже выросла на 9%