В Воронеже задержали наркокурьера, который делал закладки вместе со своей возлюбленной

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-26T15:03:33+03:00

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Инспекторы ГИБДД, которые несли службу в Центральном районе, увидели двух подозрительных пешеходов. Едва заметив полицейских, молодой человек и девушка явно занервничали и поспешили удалиться.

Уйти не вышло. Обоих досмотрели. При этом у них нашли 67 пакетиков с каким-то веществом. Экспертиза впоследствии показала: пирролидиновалерофенон, наркотическое средство.

Как выяснилось, 33-летний тамбовчанин и его 28-летняя возлюбленная специально приехали из Тамбова, чтобы разложить пакеты с наркотиками по тайникам. Они пошли следствию навстречу и сами указали места, куда уже успели поместить свой товар. Так нашли еще 60 пакетов.

- Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до 15 лет лишения свободы, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU