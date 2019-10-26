Фестиваль «На Казанскую» продлится в Воронеже два дня

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-26T10:25:44+03:00

В нем примут участие этнографические и фольклорные коллективы из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов

Изменить размер текста: A A

3 и 4 ноября в Воронеже пройдет фольклорный фестиваль «На Казанскую». Форум проходит ежегодно в рамках празднования Дня народного единства и в честь праздника иконы Казанской Божией Матери, считающейся покровительницей Руси.

3 ноября в 16.00 в большом зале Воронежского института искусств пройдет бесплатный концерт с участием фольклорного ансамбля Санкт-Петербургского университета, ансамбля «Родовичи» (Полтавская область Украины), мужского дуэта «Соборяне» (Омск, Москва).

А 4 ноября в 16.00 в филармонии состоится гала-концерт фестиваля. В программе примут участие фольклорные ансамбли «Воля», «Радовесь», «Паветье», «Терем», «Хохольские родники», а также фольклорный ансамбль Санкт-Петербургского университета, ансамбль «Родовичи», мужской дуэт «Соборяне», ансамбль «Раздолье» из Белгорода.

Фестиваль проходит с 1992 года совместно с кафедрой этномузыкологии Воронежского государственного института искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU