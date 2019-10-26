В Воронеже реконструируют военный парад 1941 года

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-26T11:18:45+03:00

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10 ноября в Воронеже пройдет сразу две реконструкции. В полдень на Ленинском проспекте начнется реконструкция исторического Парада 1941 года. В торжественном марше напротив музея-диорамы пройдут участники, одетые по форме воинских частей и подразделений, которые сразу после Парада 7 ноября 1941 года отбыли из Воронежа на фронты Великой Отечественной.

- В исторической части Парада зрителям представят сибирские дивизии, 287-й, 41-й и 233-й полки НКВД СССР, защищавшие город в 1942-м, сотрудников рабоче-крестьянской милиции, штурмовые, истребительные и медико-санитарные батальоны Воронежского фронта, - рассказали в клубе «Набат». - В Параде примут участие: символ Воронежа - советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», советский бронеавтомобиль БА-64, армейские внедорожники ГАЗ-67 и «Виллис», грузовик ЗИС-5 и тяжелые мотоциклы М-72. Во второй части Парада пройдут ветераны боевых действий, представители кадетских корпусов, военных училищ, школы МВД и ФСИН, а также юнармейцы, суворовцы и сотрудники МЧС. В параде примут участие 150 реконструкторов и 9 единиц техники. Подобная реконструкция проходила на Ленинском проспекте 6 ноября 2016 года. После парада начнется военно-историческая реконструкция «Строевым шагом в бой», посвященная бойцам РККА и добровольцам, оправлявшимся на фронт сразу после парада 7 ноября 1941 года в Воронеже. Она начнется в 14.00. В ней примут участие 200 реконструкторов и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU