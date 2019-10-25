2019-10-25T20:20:17+03:00
Общество

Супружеская пара захватила квартиру в новостройке Воронежа

Выселять их пришлось принудительно с участием приставов и полиции
Олег ИВАНОВ
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В квартире пришлось поменять замкиВ квартире пришлось поменять замкиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Супружеская пара пришла на осмотр квартиры в многоквартирный жилой дом по улице 9 Января. Им так понравилась жилплощадь, что они сразу внесли залог застройщику. Им вручили ключи. При этом был установлен срок, в которой новоселы обязаны были выплатить оставшуюся часть суммы.

Но дни шли, а застройщику никто платить не собирался. Тогда жильцов попросили освободить помещение. Но супруги отказались. В итоге строительная компания подала иск в суд о принудительном выселении «захватчиков».

- Суд удовлетворил требование истца. Были возбуждены исполнительные производства в отношении 46-летнего гражданина и его 36-летней супруги, - отметили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области

После этого уже приставы предупредили воронежцев, что им нужно съехать в течение пяти дней. Но самопровозглашенные хозяева проигнорировали и это требования - за что получили штраф по 5 тысяч рублей с каждого. Конечно же, это не мотивировало супругов подчиниться закону.

Регистрации права собственности на квартиру по улице 9 Января, конечно, у супругов не было. Вместе с тем, у женщины в собственности было другое жилое помещение в Советском районе.

Приставы вручили должникам уведомление о месте и времени принудительного выселения. После этого в злополучную квартиру они пришли уже с представителями застройщика, а также с полицией.

Супруги собрали вещи и покинули помещение. Замки на входной двери заменили. А саму квартиру опечатали. Арестованное имущество было передано на ответственное хранение взыскателю. Хозяева в последствии смогут его забрать в присутствии судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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