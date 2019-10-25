2019-10-25T16:56:29+03:00
Общество

Средняя цена автомобиля возрастом до трех лет в Воронеже выросла на 9%

Самый популярный автомобиль у наших земляков в этой категории Lada Granta
Олег ИВАНОВ
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В 2019-ом средняя цена автомобиля возрастом до трех лет выросла на 9% по сравнению с прошлым годом - до 878 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Авито Авто».

За год в Воронеже на 1% снизились только доли на рынке малых автомобилей (категория B), кроссоверов (SUV) и больших семейных авто (категория D). Доли среднего класса (категория С) и автомобилей бизнес-класса (категория Е) наоборот увеличились на тот же процент. Хотя эти изменения вряд ли можно считать существенными.

Средняя цена малых авто выросла до 518 193 рублей – рост за год 9%. Средний класс подорожал еще больше, на 16%, до 826 267 рублей. Примерно столько же прибавили и большие семейные машины (15%) – до 1 299 778 рублей.

На автомобилях бизнес-класса меньше всего сказалась инфляция, они за год подорожали в среднем всего на 4% - до 1 772 825. А вот кроссоверы те же 4% потеряли в цене. Этот класс автомобилей – единственный, который подешевел. Теперь средняя стоимость - 1 329 404.

Кстати, в Воронеже группу лидеров – 15 самых продаваемых автомобилей не старше трех лет – в 2019 году возглавил автомобиль Lada Granta, со средней стоимостью 359 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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