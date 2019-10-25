В Воронеже мужчину, спалившего иномарку за деньги, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-25T15:45:41+03:00

За сгоревший "Форд" поджигателю придется посидеть 1,5 года в колонии. Фото: Максим ЛЮКОВ

Там он отсидит полтора года

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В Советском районном суде вынесли приговор по уголовному делу 24-летнего воронежца. Его признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

В мае 2019 года мужчина договорился с незнакомцем по интернету о том, что тот заплатит деньги за поджог «Форда-Фокус». 24-летний воронежец согласился. Он пришел к дому № 241/14 по улице 9 января, где была припаркована иномарка. Мужчина разбил кирпичом стекло передней пассажирской двери, вылил в салон легковоспламеняющуюся жидкость и поджег автомобиль. Иномарку потушили, но ремонту она уже не подлежала.

- Поджигателя приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Решение суда можно обжаловать в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU