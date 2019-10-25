Из воронежского парка «Орленок» вывезли памятник

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-25T15:20:15+03:00

фото Александра Кириллова из сообщества "ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ.Экскурсии по Воронежу" в ВК

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В четверг, 24 октября, бронзовый горнист из парка «Орленок» отправился в путь. Памятник забрал на «каникулы» его автор – скульптор Иван Дикунов.

Напомним, в сквере продолжается реконструкция. Пока идут работы, было решено вывезти скульптуру, чтобы оценить ее состояние и, при необходимости, отреставрировать. Одним из элементов, который точно нуждается в ремонте, будет горн, неоднократно подвергавшийся нападению вандалов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, пока не известно, когда горнист вернется в парк, но очевидно, что – не раньше весны.

Кстати, вместе с памятником из «Орленка» уехали и декоративные элементы «свечи», украшавшие входную группу. Их также отправят на обследование.

- Если они подлежат восстановлению, то их после реставрации вернут на место. Если же восстанавливать нечего, свечи воссоздадут по образцу и установят копии, - рассказали в мэрии.

По этому принципу чиновники обещают отнестись и к восстановлению исторического облика фонтана. Обновленный "Орленок" чиновники обещают открыть будущим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU