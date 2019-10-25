В истории с покусавшей школьницу собакой разберутся воронежские следователи

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-25T14:27:14+03:00

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Следователей заинтересовала история о нападении собаки на второклассницу на территории школы №10 города Борисоглебска. По предварительной информации, 21 октября пес бегал за кошкой рядом с учебным заведением, что заинтересовало местных ребят. Однако животное неожиданно напало на девочку.

По предварительной информации, девочки оказали помощь в местной больнице, серьезных травм она не получила. Однако следователи все равно начали доследственную проверку. По ее результатам будут приняты процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU