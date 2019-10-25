2019-10-25T13:39:33+03:00
Происшествия

Следователи проверят, почему девять воспитанников детсада слегли с инфекцией в Воронежской области

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения
Олег ИВАНОВ
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Следственными органами СК РФ по Воронежской области организована доследственная проверка по факту приостановления работы МКДОУ «Воробьевский детский сад №1». Напомним, учреждение пришлось на время закрыть из-за выявленных санитарно-эпидемиологических нарушений. По предварительной информации, в смывах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Возникло групповое заболевание у девяти воспитанников.

- Будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - отмечают в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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