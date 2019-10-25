2019-10-25T13:20:53+03:00
Общество

В Воронежской области на капремонт соцобъектов в 2020 году планируется выделить порядка 2 млрд рублей

Особое внимание будет уделено объектам в районах
Олег ИВАНОВ
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На капремонт объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты в 2020 году пока планируется выделить порядка 2 млрд рублей. То есть бюджет останется на уровне этого года. Об этом 24 октября заявил губернатор Александр Гусев.

- В ходе обсуждения было отмечено, что при формировании перечня руководители профильных структур органов власти и главы администраций муниципальных образований области отдавали предпочтение объектам, включенным в национальные проекты и имеющим актуальную социальную значимость, а также крупным объектам, работы на которых начаты в предыдущие годы. На все объекты, предложенные к включению в областную адресную инвестиционную программу по капитальному ремонту, имеется проектно-сметная документация, - сообщили в пресс-службе облправительства.

На совещании было предложено включить в областную адресную инвестиционную программу по капремонту на 2020 год более 100 социальных объектов. Особое внимание будет уделено объектам в районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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