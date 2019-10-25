В Воронеже пройдет «Географический диктант» для слабовидящих людей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-25T12:44:58+03:00

Для ответов на вопросы нужно будет применить образное мышление, системную логику и эрудицию

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27 октября в 12:00 по всей России и за рубежом на специально подготовленных площадках состоится ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант». Организатором является «Русское географическое общество».

Диктант составляется в четырех вариантах: один для проведения на территории России и зарубежных стран, второй - для инвалидов по зрению, третий - онлайн и четвертый - демонстрационный вариант.

На площадке, отель Mercure Voronezh Center (ул. Кирова, д. 6а), где пройдет диктант для людей с ограниченными возможностями по зрению, ожидается, что будет около 40 участников.

Расписание работы площадки:

11:00 – начало работы;

11:00-12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта;

12:00-12:15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания диктанта;

12:15-13:00 – написание диктанта;

13:00-13:10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

13:10 – закрытие площадки

Специалисты Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования также расскажут участникам о том, какие госуслуги фонда могут получить воронежцы.

Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть, 30 вопросов, потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

В день проведения для всех, кто не может лично присутствовать на площадках, предусматривается возможность написания Диктанта онлайн. Более подробную информацию о местах проведения и точно времени можно получить на на сайте Географического диктанта http://dictant.rgo.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU