В Воронежской области будут судить семерых участников банды на сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-25T11:42:06+03:00

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В Воронежской области в суд направили уголовное дело в отношении семи активных участников организованной преступной группы в возрасте от 21 до 31 года. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 25 октября.

В 2018 году на территории области банда совершила больше 10 преступлений. Клиентам синтетические вещества доставляли с помощью тайников-закладок. У обвиняемых нашли более 300 граммов различных видов наркотика. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU