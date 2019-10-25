На воронежской дамбе может пройти чемпионат России по гребле

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-25T11:40:06+03:00

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил новый Центр гребли на байдарках и каноэ, который вырос на дамбе Чернавского моста.

- Строительно-монтажные работы выполнены, завершаются пусконаладочные работы, монтаж оборудования, озеленение территории, - сообщают в областном правительстве.

Пока что на территорию объекта пускают только тех, чьи дети занимаются здесь греблей. Для остальных проход закрыт.

Областной департамент физкультуры и спорта уже внес предложение по включению нашего Центра в календарь соревнований на 2020 год. С 26 июня по 1 июля в Воронеже может пройти чемпионат России по гребле, с 18 по 25 августа - первенство для юношей и девушек до 17 лет, в те же дни - всероссийские соревнования для юношей и девушек до 15 лет. Планируются также многочисленные региональные соревнования.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса хотят проводить состязания по баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону, спортивной борьбе. На ледовой арене запланированы тренировки "Бурана", сборной области по хоккею и других команд. Каток будет доступен всем горожанам: там будут проводить массовые катания.

В Воронеже подходит к концу строительство Центра гребли.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU