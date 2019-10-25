Воронежская станция скорой оказалась незащищенной от терактов

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-25T09:26:45+03:00

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Прокуратура Воронежской области проверила станцию скорой медицинской помощи на соблюдение законодательства об антитеррористической защищенности объектов и нашла массу нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 24 октября.

Так, на станции не было установлено уже закупленне оборудования видеонаблюдения потенциально опасных участков и критических элементов учреждения. Его не использовали больше шести месяцев.

Также в скорой не было и физической охраны частной охранной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Выявлены и другие нарушения.

Прокуратура города внесла представление главному врачу Воронежской станции скорой медицинской помощи об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время администрация медучреждения принимает меры по устранению нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU