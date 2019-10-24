Житель Воронежской области ударил знакомого ножом и посадил на скамейку
"Следи за языком!" - закричал 43-летний житель Борисоглебска, когда 26-летний собутыльник начал перечислять грехи его друзей. У тех были проблемы с законом. Таковые начались и у самого заступника, когда он схватил нож.
- Нападавший нанес своему оппоненту удар лезвием (без рукоятки), обнаруженным на печи в комнате, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - Причинил телесное повреждение грудной клетки.
После этого мужчина вывел пострадавшего на улицу, протащил несколько десятков метров и усадил на скамейку возле чужого частного дома. Парня заметили местные жители, вызвали ему скорую. Напавшего в итоге задержали, суд назначил ему один год колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU