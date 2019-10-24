2019-10-24T19:44:14+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области ударил знакомого ножом и посадил на скамейку

Агрессивному мужчине назначили год в колонии общего режима
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

"Следи за языком!" - закричал 43-летний житель Борисоглебска, когда 26-летний собутыльник начал перечислять грехи его друзей. У тех были проблемы с законом. Таковые начались и у самого заступника, когда он схватил нож.

- Нападавший нанес своему оппоненту удар лезвием (без рукоятки), обнаруженным на печи в комнате, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области. - Причинил телесное повреждение грудной клетки.

После этого мужчина вывел пострадавшего на улицу, протащил несколько десятков метров и усадил на скамейку возле чужого частного дома. Парня заметили местные жители, вызвали ему скорую. Напавшего в итоге задержали, суд назначил ему один год колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области директор УК сам поднял себе зарплату
В Москве разгорелся новый скандал вокруг воронежского культреформатора Боякова
В Воронеже открылся межрегиональный форум-выставка «Строительство и ЖКХ»
На дорогах Воронежа погибло на 27% людей больше, чем в прошлом году
В Воронеже водитель сбил трех детей на «зебре» и даже не остановился
На воронежской трассе задержали 300 контрабандных овец
Хирургический корпус воронежского онкодиспансера обещают построить меньше чем за три года
В Воронежской области девять воспитанников детского сада слегли с инфекцией
Воронежский автовокзал хотят перенести к аэропорту
В Воронежской области пожарные вытащили из огня женщину
Данила Поперечный привезет воронежцам шоу «СПЕШЛ фо КИДС»
Грабитель из Воронежа не подозревал о существовании камер видеонаблюдения
Родственников трех погибших воронежских воинов ищут в Башкирии
Музей Марии Мордасовой приглашает воронежцев на "Ночь искусств"
В Воронежской области директора детсада оштрафовали на 100 тыс за то, что взяла фиктивно на работу сына
Жительница Воронежа хотела обезопасить карту и лишилась 6000 рублей
Воронежского депутата ищут правоохранители всей страны
В Воронеже 28 октября вырубят телевидение и радио
В Воронеже председательница ТСЖ назначила себе повышенные выплаты
Почти 150 миллионов рублей получит от должников "РВК-Воронеж"
Владимир Бесчастных о причинах разгрома воронежского «Факела»: «В обороне впервые играли в таком сочетании»
Жительница Воронежа во время пьянки зарезала собутыльника
В Воронежской области мужчину за развращение двух 15-летних девушек отправят в колонию строгого режима
Воронежский опорный вуз планирует масштабную реновацию водохранилища
Губернатор Воронежской области объяснил, почему 200 тысяч получат только мамы до 27 лет
Под Воронежем фура разворотила «ГАЗель» с курами
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Воронежский «Буран» был разгромлен командой из Узбекистана