В Воронежской области девять воспитанников детского сада слегли с инфекцией

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-24T17:08:15+03:00

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Девять воспитанников детсада в селе Воробьевка Воронежской области слегли с инфекцией. Сотрудники Управления Роспотребнадзора нагрянули туда с проверкой. Что и требовалось доказать: анализы смывов с объектов окружающей среды показали наличие кишечной палочки.

Нашли и другие нарушения. Групповая комната была слишком тесна, в комнате для заболевших детей не хватало раковины, в пищеблоке не было достаточного количества персонала.

- Суд признал "Воробьевский детский сад №1" виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Юридическому лицу назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток, - прокомментировали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU