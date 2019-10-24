В Воронежской области девять воспитанников детского сада слегли с инфекцией
Девять воспитанников детсада в селе Воробьевка Воронежской области слегли с инфекцией. Сотрудники Управления Роспотребнадзора нагрянули туда с проверкой. Что и требовалось доказать: анализы смывов с объектов окружающей среды показали наличие кишечной палочки.
Нашли и другие нарушения. Групповая комната была слишком тесна, в комнате для заболевших детей не хватало раковины, в пищеблоке не было достаточного количества персонала.
- Суд признал "Воробьевский детский сад №1" виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Юридическому лицу назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток, - прокомментировали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU