В Воронежской области пожарные вытащили из огня женщину

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-24T16:49:34+03:00

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В четверг, 24 октября, в 11.20 в Кантемировском районе в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре на улице Октябрьской села Митрофановка.

- На место ЧП выехали 11 человек на трех машинах. Огонь потушили уже в 11.30. С места пожара эвакуировали 82-летнюю женщину, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Ее отвезли в Кантемировскую районную больницу. Пламя успело повредить стену и пол комнаты на площади 1,5 квадратных метров. По предварительным данным, пожар случился из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации дровяной печи.

ИСТОЧНИК KP.RU