В Воронеже 28 октября вырубят телевидение и радио
В Воронежском областном телевизионном передающем центре (ОРТПЦ) объявили об очередных профилактических работах. Из-за них с 2.00 до 11.00 28 октября не будут работать телеканалы и радио.
- Отключение коснется Воронежа и расположенных недалеко от него (на расстоянии не более 40-50 километров) населенных пунктов, а также наших филиалов в Борисоглебске, Боброве, Богучаре и Россоши, - пояснили в ОРТПЦ. – Тем, у кого есть «тарелка» спутникового телевидения, можно не беспокоиться – у них все будет работать. А вот всем остальным девять часов придется оставаться без телевидения. К тому же отключат все известные радиостанции – всего 19.
Более подробную информацию об отключениях можно посмотреть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и узнать по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU