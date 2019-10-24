2019-10-24T14:05:04+03:00
Общество

В Воронеже 28 октября вырубят телевидение и радио

Перерыв в трансляции будет длиться с 2.00 до 11.00
Юрий КОЗЛОВ
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Если у вас не спутниковое ТВ, утром 28 октября придется обходиться без телевизора.Если у вас не спутниковое ТВ, утром 28 октября придется обходиться без телевизора.Фото: из архива «КП»
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В Воронежском областном телевизионном передающем центре (ОРТПЦ) объявили об очередных профилактических работах. Из-за них с 2.00 до 11.00 28 октября не будут работать телеканалы и радио.

- Отключение коснется Воронежа и расположенных недалеко от него (на расстоянии не более 40-50 километров) населенных пунктов, а также наших филиалов в Борисоглебске, Боброве, Богучаре и Россоши, - пояснили в ОРТПЦ. – Тем, у кого есть «тарелка» спутникового телевидения, можно не беспокоиться – у них все будет работать. А вот всем остальным девять часов придется оставаться без телевидения. К тому же отключат все известные радиостанции – всего 19.

Более подробную информацию об отключениях можно посмотреть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и узнать по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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