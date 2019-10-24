2019-10-24T12:53:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчину за развращение двух 15-летних девушек отправят в колонию строгого режима

Преступление он совершил в июле 2019 года
Юрий КОЗЛОВ
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57-летний мужчина проведет в колонии строгого режима 3,5 года.57-летний мужчина проведет в колонии строгого режима 3,5 года.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В четверг, 24 октября, вынесли приговор 57-летнему жителю Ольховатского района. Его признали виновным по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия в отношении двух и более лиц».

- В суде установили, что в начале июля 2019 года мужчина совершил развратные действия в отношении двух 15-летних девочек. Он полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Напомним, неделю назад стало известно о том, что в одном из сел Богучарского района арестовали 67-летнего мужчина. 16-летняя школьница обвиняет пенсионера в том, что он ее изнасиловал. Однако дочь пожилого мужчины и многие его односельчане юной девушке не верят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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