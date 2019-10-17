2019-10-17T15:10:27+03:00
Происшествия

В Воронежской области школьница обвиняет в изнасиловании 67-летнего пенсионера

Пожилого человека уже задержали, односельчане не верят в его вину
Юрий КОЗЛОВ
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Пенсионер оказался под арестом - односельчане уверяют, что он не виноват.Пенсионер оказался под арестом - односельчане уверяют, что он не виноват.Фото: из архива «КП»
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В одном из сел Богучарского района разгорелся скандал. 16-летняя школьница обвиняет в изнасиловании 67-летнего односельчанина.

- В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней». По ходатайству органов следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Наши сотрудники выясняют обстоятельства совершенного преступления, проводят тщательное и объективное расследование, – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

В то же время в телеграмм-канале «Mash» опубликовали видео, где местные жители обвиняют саму девушку в том, что она изнасилование… выдумала. Якобы ранее уже был случай, когда она пыталась выставить насильником местного парня, однако тогда экспертиза показала, что школьница является девственницей. В то же время один из мужчин на видео говорит о том, что эта девушка как-то заманила в заброшенный дом 8-летнего мальчика и совершила с ним развратные действия. Правда, оговорился, что знает это со слухов. Были в ролике и слова самой школьницы, которая сказала только, что в учебном заведении ее задразнили после этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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