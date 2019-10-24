2019-10-24T11:57:51+03:00
Происшествия

Под Воронежем фура разворотила «ГАЗель» с курами

Несмотря на серьезные повреждения машин, люди не пострадали
Ярослав ИВАНОВ
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фото «Аварии/ДТП Воронежа», vk.com/vrndtpфото «Аварии/ДТП Воронежа», vk.com/vrndtp
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Около восьми утра произошла авария в Рамонском районе. Сразу за бывшим постом ДПС, после отеля «М4», аккурат напротив шаурмичной фура «Вольво» врезалась в «ГАЗель». Кузов «газельки» разворотило так, что по проезжей части разлетелся перевозимый товар – дорогу усеяли тушки кур. По данным ГИБДД, несмотря на серьезные повреждения "ГАЗели", в аварии люди не пострадали. Снимки ДТП запостили в сообществе «Аварии/ДТП Воронежа» проезжавшие мимо очевидцы.

фото «Аварии/ДТП Воронежа», vk.com/vrndtp

фото «Аварии/ДТП Воронежа», vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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