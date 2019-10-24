В Воронеже ночью "Лада Гранта" врезалась в "Шкоду": пострадала женщина

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-24T11:15:36+03:00

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Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла ночью 24 октября в Воронеже. По предварительным данным полиции, около двух часов ночи на Фридриха Энгельса, 64а, 34-летний водитель «Лады Гранта» на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге по Куколкина со стороны Пушкинской в направлении Кольцовской, не уступил дорогу и столкнулся со «Шкодой Рапид», движущейся по главной по Фридриха Энгельса со стороны 9 Января в направлении Плехановской.

В аварии пострадала 31-летняя пассажирка «Лады Гранта», женщину отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU