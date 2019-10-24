Воронежцы старшего поколения приняли участие в уникальном культурно-просветительском проекте
23 октября в Воронеже состоялся первый региональный форум, посвященный качеству жизни пенсионеров и граждан предпенсионного возраста
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Он стал завершающим мероприятием проекта «Просвещен – значит, вооружен!», который реализует некоммерческая организация «Центр гуманистических инициатив и просвещения «Алетейя» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов с января по октябрь 2019 года на базе ВГТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU