2019-10-24T10:53:13+03:00
Звезды

Еще не построенное здание воронежского Дома анимации наградили на архитектурном фестивале

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
фото предоставлено студией Визартфото предоставлено студией Визарт
Изменить размер текста:

Здание воронежского Дома Анимации, которое построят для студии Wizart, наградили «Серебряным знаком» XXVII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество’19», который завершился 19 октября в Москве Проект отметили в номинации «Объект социального и культурного назначения.

- Здание имеет особенное значение не только для студии Wizart, но и для развития анимации во всем регионе. Воронежский Дом Анимации собирается объединить под своей крышей профессионалов индустрии и любителей мультипликации. Именно здесь мы планируем открыть творческие мастерские и кластеры, которые дадут возможность дебютантам работать над авторскими картинами, используя при этом технологические ресурсы Дома Анимации. Также в здании технопарка будут работать школа анимации для совсем юных авторов, образовательные курсы для людей постарше и музей анимации. Концепция самого здания очень близка нам по духу - в оформлении фасада используются мотивы европейских замков, при этом оно остается современным и лаконичным, - отметил исполнительный продюсер студии Wizart Владимир Николаев.

Идею создать в Воронеже Дом Анимации на базе студией Wizart обсуждают с 2015 года. На данный момент утвердили архитектурное решение для здания и выделили участок под его возведение. Старт строительства планируется уже в конце 2019-начале 2020 года.

Планируется, что Дом анимации станет культурно-образовательным центром, знаковым объектом для города, а расположенный в нем Музей анимации позволит окунуться в уникальный мир мультпроектов и привнесет новый опыт туристам, увеличив привлекательность Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем фура разворотила «ГАЗель» с курами
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Воронежский «Буран» был разгромлен командой из Узбекистана
В Воронеже ночью "Лада Гранта" врезалась в "Шкоду": пострадала женщина
Воронежцы старшего поколения приняли участие в уникальном культурно-просветительском проекте
Воронежская областная Дума планирует установить региональные налоговые льготы для IT-компаний
Под Воронежем начали разводить маралов - ради экотуризма и ценных рогов
В "Ночь искусств" Воронежский театр оперы и балета готовит микс истории, оперных шедевров и современного балета
На японском фестивале воронежцев научат оригами
В Воронеж не приедет шоу, продюсируемое Дитером Боленом
Воронежцам расскажут о прошлом города
В Воронеже приставы запретили погрузочные работы в магазине «Магнит»
Наркодилеры завербовали 36 курьеров в Воронежской области
В Воронежское водохранилище запустят мальков на 2,5 млн рублей
Заживо сжегшую своего супруга жительницу Воронежской области на 12 лет отправили в колонию
В Воронежской области отец избивал малолетнюю дочь из-за плохих оценок
Старт Владимира Бесчастных во главе воронежского «Факела»: 0:4, а теперь и 2:7
В Воронежской области квартирный вор вытащил украшения на 200 тысяч рублей
В Воронежской области открыли памятник Материнству
За конопляную ферму в Воронежской области мужчина заработал условный срок
Из-за красивой даты увеличилось число брачующихся в Воронеже
В Песчаном логу Воронежа выкорчевали треть молодых деревьев, высаженных весной