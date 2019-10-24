Еще не построенное здание воронежского Дома анимации наградили на архитектурном фестивале
Здание воронежского Дома Анимации, которое построят для студии Wizart, наградили «Серебряным знаком» XXVII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество’19», который завершился 19 октября в Москве Проект отметили в номинации «Объект социального и культурного назначения.
- Здание имеет особенное значение не только для студии Wizart, но и для развития анимации во всем регионе. Воронежский Дом Анимации собирается объединить под своей крышей профессионалов индустрии и любителей мультипликации. Именно здесь мы планируем открыть творческие мастерские и кластеры, которые дадут возможность дебютантам работать над авторскими картинами, используя при этом технологические ресурсы Дома Анимации. Также в здании технопарка будут работать школа анимации для совсем юных авторов, образовательные курсы для людей постарше и музей анимации. Концепция самого здания очень близка нам по духу - в оформлении фасада используются мотивы европейских замков, при этом оно остается современным и лаконичным, - отметил исполнительный продюсер студии Wizart Владимир Николаев.
Идею создать в Воронеже Дом Анимации на базе студией Wizart обсуждают с 2015 года. На данный момент утвердили архитектурное решение для здания и выделили участок под его возведение. Старт строительства планируется уже в конце 2019-начале 2020 года.
Планируется, что Дом анимации станет культурно-образовательным центром, знаковым объектом для города, а расположенный в нем Музей анимации позволит окунуться в уникальный мир мультпроектов и привнесет новый опыт туристам, увеличив привлекательность Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU