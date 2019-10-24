Еще не построенное здание воронежского Дома анимации наградили на архитектурном фестивале

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-24T10:53:13+03:00

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Здание воронежского Дома Анимации, которое построят для студии Wizart, наградили «Серебряным знаком» XXVII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество’19», который завершился 19 октября в Москве Проект отметили в номинации «Объект социального и культурного назначения.

- Здание имеет особенное значение не только для студии Wizart, но и для развития анимации во всем регионе. Воронежский Дом Анимации собирается объединить под своей крышей профессионалов индустрии и любителей мультипликации. Именно здесь мы планируем открыть творческие мастерские и кластеры, которые дадут возможность дебютантам работать над авторскими картинами, используя при этом технологические ресурсы Дома Анимации. Также в здании технопарка будут работать школа анимации для совсем юных авторов, образовательные курсы для людей постарше и музей анимации. Концепция самого здания очень близка нам по духу - в оформлении фасада используются мотивы европейских замков, при этом оно остается современным и лаконичным, - отметил исполнительный продюсер студии Wizart Владимир Николаев.

Идею создать в Воронеже Дом Анимации на базе студией Wizart обсуждают с 2015 года. На данный момент утвердили архитектурное решение для здания и выделили участок под его возведение. Старт строительства планируется уже в конце 2019-начале 2020 года.

Планируется, что Дом анимации станет культурно-образовательным центром, знаковым объектом для города, а расположенный в нем Музей анимации позволит окунуться в уникальный мир мультпроектов и привнесет новый опыт туристам, увеличив привлекательность Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU