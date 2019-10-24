В "Ночь искусств" Воронежский театр оперы и балета готовит микс истории, оперных шедевров и современного балета
3 ноября Воронеж присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая в этот раз посвящена Году театра. Главным ее девизом стала фраза «Искусство объединяет».
В воронежском театре оперы и балета в этот день совместят историю мирового театра, оперную классику и современный танец.
Вечер готовят под руководством Евгения Белова и Левона Микаеляна, концертмейстер – Елена Юдина. В акции примут участие ведущие солисты и артисты лауреата международных конкурсов Театра танца «Торнадо». Известные арии и дуэты из произведений мировой оперы, классических оперетт и мюзиклов прозвучат в исполнении Оксаны Шапошниковой, Дарьи Филипповой, Евгения Белова и дебютанта воронежской оперной труппы тенора Дмитрия Хангельдыева. Танцевальные номера от молодых артистов «Торнадо» добавят представлению динамики и драйва. Путешествие в историю театра осуществится при помощи современных мультимедийных технологий.
Гости смогут сделать селфи на специальной фотозоне - на фоне театральных декораций и реквизита.
«Ночь искусств» начнется на малой сцене в театральном фойе в 21.00.
ИСТОЧНИК KP.RU