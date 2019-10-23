2019-10-23T18:04:02+03:00
Общество

В Воронежской области отец избивал малолетнюю дочь из-за плохих оценок

Однажды он и вовсе протащил ее за волосы по мосту
Олег ИВАНОВ
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23 октября Калачеевский районный судом приговорил 39-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он признан виновным в истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Судом установлено, что с осени 2017 года по май 2019-го мужчина напивался и систематически избивал свою дочь – сейчас ей 15 лет, но получается, что отец начал по-своему «воспитывать» ее с 13-ти.

Ему не нравилось, что у девочки плохая успеваемость в школе, впрочем и за другие незначительные провинности он мог легко поднять руку на ребенка.

- В один из дней ноября 2017 года мужчина шел со своей дочерью по автомобильному мосту и внезапно ударил ее рукой в область груди, а затем схватил за волосы и протащил ребенка по дороге, - сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина не признал вину. Однако суд посчитал доказательства, представленные государственным обвинителем, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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