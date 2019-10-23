2019-10-23T17:25:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области квартирный вор вытащил украшения на 200 тысяч рублей

Мужчина находится под стражей
Олег ИВАНОВ
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В Лискинском районе задержали подозреваемого в совершении серии краж из квартир. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Лисок.

В сентябре и октябре текущего года в полицию поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах из частных домов. Преступления объединял одинаковый способ проникновения в жилища – воры просто отжимали пластиковые окна. Забирали они также каждый раз одно и то же – золотые изделия. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Пока удалось найти только одного из налетчиков. В отделе полиции 35-летний подозреваемый признался, что при помощи отвертки повреждал окна, затем залезал в дома. Похищенное на автомобиле «ВАЗ-2107» он перевозил и сбывал в одном из ломбардов Нововоронежа.

Возбуждены уголовные дела. Мужчина находится под стражей. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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