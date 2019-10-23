В двух районных больницах Воронежской области откроют вертолетные площадки
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Борисоглебской и Павловской районных больницах завершаются работы по строительству вертолетных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Площадки можно будет использовать круглосуточно. На объектах уже закончено благоустройство территории с твердым покрытием, установлено светосигнальное оборудование, нанесена разметка согласно воздушному кодексу, осуществляется облет.
- На данный момент продолжается подготовка необходимой документации для получения аэронавигационного паспорта, - подчеркнули в облздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU