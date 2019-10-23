2019-10-23T14:03:58+03:00
Общество

В двух районных больницах Воронежской области откроют вертолетные площадки

Сейчас продолжается подготовка необходимой документации
Олег ИВАНОВ
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Так выглядит одна из площадокТак выглядит одна из площадокФото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Борисоглебской и Павловской районных больницах завершаются работы по строительству вертолетных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Площадки можно будет использовать круглосуточно. На объектах уже закончено благоустройство территории с твердым покрытием, установлено светосигнальное оборудование, нанесена разметка согласно воздушному кодексу, осуществляется облет.

- На данный момент продолжается подготовка необходимой документации для получения аэронавигационного паспорта, - подчеркнули в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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