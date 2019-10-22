2019-10-22T20:32:22+03:00
Звезды

Группа "Наив" отметит в Воронеже 30-летие

Концерт пройдет в конце ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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23 ноября в Воронеже на гастроли приедет группа "Наив". Коллектив привезет поклонникам большой юбилейный концерт в честь 30-летия своего творчества.

Группа "Наив" - уникальный культурный феномен, за свою историю музыканты сыграли тысячи концертов и обзавелись огромной армией поклонников, «доигравшись» до статуса легенд русского панк-рока и адекватного ему трибьюта «НАИВные песни», где их хиты перепевали коллеги калибра «Короля и Шута», «Ленинграда» и «Агаты Кристи».

Все лучшие песни за 30-летнюю историю "Наив" сыграет воронежцам 23 ноября в клубе Station Mir, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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