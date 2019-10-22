В 2020-м фестиваль "Русское лето" в Воронеже продлится три дня

22 Окт. 19:43 2019-10-22T19:46:16+03:00

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22 октября организаторы мультижанрового фестиваля «Русское лето» объявили даты второго форума традиционной культуры. В 2020-м он продлится уже не два, как в этом году, а три дня и пройдет с 11 по 13 сентября. Об этом сообщил креативный продюсер фестиваля Сергей Борисов. Большинство мероприятий пройдет в Центральном парке.

Организаторы предполагают усилить образовательную часть форума: его первый день будет полностью посвящен мероприятиям для детей школьного возраста - планируются исторические викторины, соревнования, конкурсы и познавательно-развлекательные площадки. Будут шире использованы элементы интерактивности и возможности цифровых технологий.

Обсуждают организацию в рамках фестиваля отдельной площадки, посвященной 75-летию Великой Победы - на Советской площади.

Напомним, первый фестиваль «Русское лето» прошел в Воронеже 14-15 сентября по инициативе писателя Захара Прилепина. В программе были встречи с писателями, лекции, реконструкции, ремесленные мастер-классы, выставки, концерты и спектакли, книжная ярмарка.

ИСТОЧНИК KP.RU