Воронежец хотел купить коньки, а лишился 25 тысяч рублей
Мошенник получил деньги, а товар не отправил клиенту
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За 21 октября в Воронежской области жертвами мошенников стали шесть человек.
52-летний житель Коминтерновского района лишился 25 тыс рублей, собираясь купить коньки. Объявление о продаже профессиональных «фигурок» мужчина нашел в интернете, связался с продавцом по телефону и перевел деньги на банковскую карту лже-продавца. Мошенник сразу отключил телефон. И коньков покупатель не получил.
Покупая что-то в интернете, тщательно проверяйте информацию о продавце.
ИСТОЧНИК KP.RU
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