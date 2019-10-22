2019-10-22T19:16:35+03:00
Происшествия

Воронежец хотел купить коньки, а лишился 25 тысяч рублей

Мошенник получил деньги, а товар не отправил клиенту
Ярослав ИВАНОВ
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За 21 октября в Воронежской области жертвами мошенников стали шесть человек.

52-летний житель Коминтерновского района лишился 25 тыс рублей, собираясь купить коньки. Объявление о продаже профессиональных «фигурок» мужчина нашел в интернете, связался с продавцом по телефону и перевел деньги на банковскую карту лже-продавца. Мошенник сразу отключил телефон. И коньков покупатель не получил.

Покупая что-то в интернете, тщательно проверяйте информацию о продавце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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