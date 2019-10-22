В ноябре в Воронеже демонтируют 30 незаконных торговых павильонов

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-22T18:56:00+03:00

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В столице Черноземья продолжается снос незаконно установленных (работающих без разрешительной документации) нестационарных торговых объектов.

Мэрия Воронежа сообщила, что в ноябре принудительному демонтажу подлежат еще 30 торговых павильонов. В частности, в Коминтерновском районе снесут 14 объектов - пять ларьков по адресу ул. 9 Января, 300а - их владельца так и не установили, еще три на Московском проспекте, 173, по одному - на пр. Труда, 33а, Московском пр., 7а, ул.Шишкова, 1, ул.Лизюкова, 42, 65 и 103. В Железнодорожном демонтируют 9 ларьков - на Минской, 63, в парке «Совенок» и на ост. «Роддом», ул. Зои Космодемьянской, 7, ул. Переверткина, 28 и 33, ул. Богдана Хмельницкого, 37, ул. Остужева, 22, ул. Тиханкина, 2а.

В Левобережном снесут три киоска - на ул. Степной, 50, ул. Баррикадной, 30, ул. Большой Советской, 35в (на ост. Семилукские выселки).

По два ларька демонтируют в Центральном районе (на ул. Ломоносова 114/8, ул. III Интернационала, 5) и Советском (пр Патриотов, 19а и 19б).

ИСТОЧНИК KP.RU