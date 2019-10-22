Воронежцам расскажут о гибели линкора "Новороссийск"

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-22T17:59:26+03:00

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29 октября в музее-диораме (Ленинский пр., 94) пройдет презентация книги «Линкор «Новороссийск» на румбе в вечность». Издание представят в день 64-й годовщины морской трагедии в Севастополе.

Участники встречи расскажут о трагической гибели линкора «Новороссийск», который затонул в ночь на 29 октября 1955 года в Севастопольской бухте. История корабля начинается в 1910 году в Генуе, где он был спущен на воду и нес службу в итальянских ВМС по именем Giulio Cezare («Юлий Цезарь»). В 1949 году линкор вошел в состав Черноморского флота, став «Новороссийском». Трагедия, произошедшая в Севастополе в 1955 году, где погибли сотни матросов и офицеров, стала одной их самых драматических катастроф отечественного военно-морского флота.

На встрече покажут докфильмы по теме, обсудят версий гибели линкора.

Начало в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU