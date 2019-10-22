В Воронеже в столкновении трех автомобилей пострадал двухмесячный малыш

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-22T17:35:35+03:00

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В Воронеже столкнулись три автомобиля. Авария спровоцировала огромную пробку. ДТП случилось в 11.30 недалеко от остановки Первомайский сад во вторник, 22 октября.

По предварительным данным, у дома №14 по проспекту Революции 25-летний местный житель, водитель автомобиля «Газель», ехал со стороны улицы Степана Разина в направлении улицы Кольцовской. Мужчина не справился с управлением и столкнулся с «БМВ 520», под управлением 21-летнего горожанина. После этого иномарка на встречной полосе влетела в «Фольксваген Пассат».

В результате ДТП пострадал двухмесячный малыш, который ехал в «Фольксвагене». Он получил незначительную травму и был доставлен в больницу, после оказания помощи ребенка отпустили домой. Как сообщили в региональном ГУ МВД, малыш ехал на руках у матери без автолюльки.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU