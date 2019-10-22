2019-10-22T16:14:54+03:00
Происшествия

В Воронеже за взятку в 30 тысяч рублей трудовой инспектор может сесть на восемь лет

За эти деньги он пообещал уменьшить сумму штрафов в десять раз
Юрий КОЗЛОВ
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За взятку в 30 тысяч инспектор может сесть на восемь лет.За взятку в 30 тысяч инспектор может сесть на восемь лет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Передали в суд дело 34-летнего работника государственной инспекции труда Воронежской области. Его обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие».

По данным следствия, в июле 2019 года инспектор составил акт по результатам проверки ООО «Специальный экспресс». В ходе нее обнаружили серьезные нарушения трудового законодательства.

Инспектор сообщил руководителю организации, что по закону само ООО и его директора в частности должны были оштрафовать на 380 тысяч рублей. И предложил сделку: за взятку в 30 тысяч рублей он пообещал уменьшить сумму, которую надо заплатить государству, более чем в десять раз. До 35 тысяч.

Женщина-руководитель согласилась и передала 30 тысяч. Однако корыстолюбивого инспектора поймали силовики, получившие оперативную информацию об этой сделке.

Уголовное дело будет рассматривать Коминтерновский районный суд. Инспектору грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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