В Воронеже за взятку в 30 тысяч рублей трудовой инспектор может сесть на восемь лет
Передали в суд дело 34-летнего работника государственной инспекции труда Воронежской области. Его обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие».
По данным следствия, в июле 2019 года инспектор составил акт по результатам проверки ООО «Специальный экспресс». В ходе нее обнаружили серьезные нарушения трудового законодательства.
Инспектор сообщил руководителю организации, что по закону само ООО и его директора в частности должны были оштрафовать на 380 тысяч рублей. И предложил сделку: за взятку в 30 тысяч рублей он пообещал уменьшить сумму, которую надо заплатить государству, более чем в десять раз. До 35 тысяч.
Женщина-руководитель согласилась и передала 30 тысяч. Однако корыстолюбивого инспектора поймали силовики, получившие оперативную информацию об этой сделке.
Уголовное дело будет рассматривать Коминтерновский районный суд. Инспектору грозит до восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU